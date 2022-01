Sorescu pleaca in Polonia pe opt sute de mii de euro

Deian Sorescu - foto - (24 de ani) a fost vandut de Dinamo la Rakow, ocupanta locului 3 din Polonia. Mijlocasul de banda o paraseste pe Dinamo din postura de golgheter, dupa ce a marcat 8 goluri in cele 19 partide jucate in actualul sezon al Ligii 1. Dinamo urmeaza sa incaseze aproximativ 800.000 de euro pentru golgheterul ei si pastreaza si un procent de 15 la suta dintr-un posibil viitor transfer. Deian Sorescu urmeaza sa incaseze un salariu de 20.000 de euro pe luna in Polonia. In cei 3 ani ... citeste toata stirea