Sorin Coraiu este noul antrenor al lui Inter Cristian

Schimbare de antrenor in Liga a 4-a brasoveana. Sorin Coraiu o preia pe Inter Cristian, formatie aflata pe locul patru in campionat, cu 37 de puncte, fiind in lupta pentru barajul de promovare, alaturi de CSM Sacele, ACSM Codlea (41) si Coltea 1920 Brasov (38). De asemenea, echipa cristoloveana este calificata in semifinalele fazei judetene a Cupei Romaniei, in care o va intalni pe Chimia Orasul Victoria."Bine ai venit, Sorin Coraiu! Echipa de seniori a clubului nostru are un nou antrenor ... citește toată știrea