Sorin Coraiu nu mai este antrenorul SR-ului

In urma partidei de sambata, pierdut cu 2-1 pe ICIM, in fata celor de la Kids Tampa, conducerea clubului SR Brasov si antrenorul Sorin Coraiu au avut o intalnire in urma careia s-a decis de comun acord incheierea colaborarii."Sunt impacat cu munca mea la aceasta echipa, pentru ca am reusit sa castigam multe puncte in situatia data. A fost o experienta profesionala foarte frumoasa pentru mine si ma bucur ca am avut prima mea experienta ca antrenor la o echipa de Liga 3 aici. Impreuna cu cei ... citeste toata stirea