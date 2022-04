Sorina Tirca, in nationala pentr "dubla" cu Feroe si Austria

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei va disputa in urmatoarea perioada meciurile decisive cu Insulele Feroe si Austria pentru calificarea la Euro 2022. Selectionerul Adrian Vasile a anuntat lotul de jucatoare pe care se va baza, fiind inclusa si Sorina Tirca, brasoveanca ce evolueaza pentru Rapid Bucuresti.Insulele Feroe - Romania va avea loc in data de 20 aprilie, in deplasare, iar confruntarea Romania - Austria se va disputa pe 24 aprilie, in Sala Traian din Ramnicu Valcea. ... citeste toata stirea