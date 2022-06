Sorina Tirca mai ramane doi ani la Rapid

Campioana Ligii Florilor, Rapid Bucuresti, a anuntat ca i-a prelungit intelegerea brasovencei Sorina Tirca, golghetera echipei din sezonul precedent, cu 146 de goluri, scrie handbalmania.ro.Astfel, jucatoarea de 23 de ani, formata la Corona Brasov, formatie pentru care a evoluat si in Liga Nationala si in Divizia A, va evolua pentru giulesteni pana in 2024."Sezonul trecut la Rapid pentru mine a fost ceva magic, ireal, un vis devenit realitate dupa o perioada dificila in viata mea. Avem cea ... citeste toata stirea