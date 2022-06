Spada - Diana Cretu (Corona Brasov), campioana nationala U13!

Diana Cretu, sportiva Coronei, a reusit sa cucereasca aurul in Campionatul National U13 in urma unei finale condusa cu tact si calm.Brasoveanca a dispus, cu 10-4 (!), in finala Campionatului National, de Jazmin Ilyes de la LPS Satu Mare. Aceasta a trebuit sa se multumeasca cu argintul. Medaliile de bronz le-au revenit sportivelor Maria Valeanu (ACS Prima Spada Constanta) si Johanna Kurtinecz (LPS Satu Mare).Traseul Dianei catre victorie a inceput in turul 2. Iata care au fost asalturile pe ... citeste toata stirea