ACS Kids Tampa Brasov are un nou campion national. Spadasinul Ilarian Mihai (U9) a reusit sa castige titlul de campion national la editia 2023 a Campionatului National pentru copii ce a avut loc la Sala Floreasca din Bucuresti. Tanarul sportiv brasovean a obtinut medalia de aur dupa ce in finala s-a "duelat" cu un alt spadasin de la Kids Tampa Brasov, Mihnea Oancia. De altfel, categoria U9 masculin a fost una in care "ursii" au fost printre cei mai buni, obtinand locurile 1, 2 si 8, ultimul ... citeste toata stirea