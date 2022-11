Spania a demolat Costa Rica, spre bucuria Regelui

Spania a inceput Campionatul Mondial cu un fabulos 7-0 administrat nationalei Costa Rica si se anunta una dintre cele mai in forma echipe de la Mondiale. Spania, campioana mondiala din 2010, a stabilit cel mai mare scor de pana acum la CM 2022, dupa un meci in sens unic cu Costa Rica, in care ibericii au marcat prin Daniel Olmo (11), Marco Asensio (21), Ferran Torres (31 - penalty, 54), Gavi (74), Carlos Soler (90) si Alvaro Morata (90+2). Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a mers dupa meci in ... citeste toata stirea