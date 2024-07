Spania a invins Germania dupa prelungiri (2-1) si s-a calificat in semifinale

Selectionata Spaniei s-a calificat in semifinalele Campionatului European de fotbal - EURO 2024, printr-o victorie in fata Germaniei, echipa gazda, cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1), dupa prelungiri, vineri seara, pe Stuttgart Arena.Dani Olmo (52) si Mikel Merino (119) au inscris pentru iberici, in timp ce golul Germaniei a fost reusit de Florian Wirtz (89).Meciul a fost unul echilibrat, cele doua echipe alternand perioadele bune de joc, in care diferenta a fost facuta de sclipiri ale unor ... citește toată știrea