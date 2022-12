Spania poate renunta la "tiki-taka", Luis de la Fuente o poate confirma

Luis de la Fuente (foto), numit selectioner al Spaniei, nu a pierdut timpul: la prezentarea sa oficiala de luni, el a promis ca vrea "sa integreze concepte noi" in "modelul nenegociabil" care a dus La Roja la esec la Cupa Mondiala 2022, informeaza AFP. "Cincisprezece ani am fost fotbalist profesionist, am jucat treisprezece ani in prima divizie, am castigat cupe, campionate, am fost international la toate categoriile, mai putin la prima reprezentativa, sunt zece ani de cand lucrez in cadrul ... citeste toata stirea