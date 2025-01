Spectacol-concurs de volei pentru amatori, la Brasov

"Sunt sute de oameni din toata tara care se strang pentru doua zile intr-o localitate, sa joace un volei. Sa se creeze o comunitate fainasi, bineinteles, unde mi s-a aprins mie beculetul, ca oamenii vin acolo si cheltuiesc.E misto, se fac bani. Practic, sunt turisti. La un astfel de turneu, la Targu Mures, am avut si placerea sa-i cunosc pe organizatori.Intre timp a aparut Corona Brasov in voleiul national. Chiar si international,ca jucam in ... citește toată știrea