Spectacol pe cerul Brasovului: 100 de parapantisti din intreaga lume, la 3.000 de metri altitudine, cu viteze de pana la 70 de km/ora

Un adevarat festival al zborului va avea loc la Brasov, in perioada 13 - 19 mai. Peste 100 de piloti din Romania si din intreaga lume vor brazda cerul in competitai PWC Skydreamers Open 2022, cu 5 categorii de concurs deschise: Fun, Sport, Open, Woman, etapa de Cupa a Romaniei."Parapanta este asemuita sahului in aer. Daca acest sport ar fi televizat ar fi unul dintre cele mai spectaculoase si atractive, poate chiar mai spectaculos decat Formula 1. Un posibil traseu la PWC Skydreamers Open ... citeste toata stirea