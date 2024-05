Spectacol si emotie, "Generatia de Aur" pentru ultima data pe teren

Echipa Romaniei a invins o selectionata mondiala cu scorul de 3-2 (1-2), sambata seara, pe Arena Nationala din Capitala, la meciul de retragere al Generatiei de Aur a fotbalului romanesc.Jucatorii care scris istorie pentru Romania in 1994, la Cupa Mondiala din in Statele Unite, au obtinut o noua victorie, intr-o seara care a imbinat spectacolul cu emotia.Dupa ce Monica Anghel, care a intonat imnul Romaniei, a facut sa vibreze inimile, atat pe teren, cat si in tribune, in minutul 5 al ... citește toată știrea