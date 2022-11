Spectacol total in ring, pe 25 noiembrie, la Sala Sporturilor! Bombardierul Viorel Simion va boxa in MAIN EVENT-ul serii!

Dupa foarte multi ani, Brasovul va gazdui o gala de box profesionist, Dracula Boxing Show. Astfel, pe 25 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor vom avea 7 meciuri in care vor lupta sportivi din Romania, Republica Moldova, Elvetia, Ungaria si Spania.In main event-ul serii vom avea meciul de box dintre "bombardierul" Viorel Simion si moldoveanul Maxim Railean. Printre ceilalti pugilisti care vor urca in ring se numara Radu Marian, Paraschiv Amansio, Marius Antoneti, Dumitru Vicol, ... citeste toata stirea