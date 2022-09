Sporting Ghimbav a participat cu 5 echipe la turneul final al Campionatului National de handbal pe plaja care a fost organizat de Federatia Romana de Handbal, in perioada 1-4 septembrie, in statiunea Mamaia.La fete, Sporting Ghimbav a cucerit titlul de campion national la categoria Junioare 2, invingand in finala mare pe CS MARTA ... citeste toata stirea