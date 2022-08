Sporting Ghimbav, turneu bun la Vaslui

La finalul saptamanii trecute, la un an de cand echipa a fost inscrisa in Divizia A, Sporting Ghimbav a reusit sa faca o figura foarte frumoasa la un turneu amical care a avut loc la Vaslui, acolo unde, desi au pierdut cele doua meciuri jucate in compania celor de la HC Buzau (34-21) si CSM Odorhei (25-22).Chiar daca a inceput cu emotii turneul, la care au participat doar echipe din primul esalon, Sporting s-a ridicat repede la nivelul competitiei, iar pe alocuri a reusit chiar sa joace de la ... citeste toata stirea