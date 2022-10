Sporting Ghimbav, victorie in Divizia A

Echipa de seniori a clubului sportiv Sporting Ghimbav a castigat sambata meciul disputat pe teren propriu, la Ghimbav, in cadrul Campionatului National Divizia A Masculin, in compania formatiei CS Minaur Baia Mare , scor 38-33 (20-14).Etapa viitoare, a 4-a , Sporting Ghimbav va juca in deplasare la Sighisoara, joi. Duminica, in etapa a 5-a , va evolua pe teren propriu cu CSM Odorheiu Secuiesc."Desi, la prima vedere, pare ca a fost un joc usor, nu a fost deloc asa. Am intalnit un adversar cu ... citeste toata stirea