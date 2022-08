Sportiva Coronei Brasov, Alexandra Dobrin, va participa, zilele acestea, la Campionatul European de Natatie

Incepe Campionatul European de Natatie! Alexandra Dobrin, sportiva Coronei, va lua startul in probele de 200m mixt si 400m mixt. Probele care au consacrat-o la nivel international.Inainte de a decola spre Roma, Alexandra ne-a spus: "sunt increzatoare in fortele proprii si in pregatirea pe care am efectuat-o!". Noi ii tinem pumnii sa isi atinga obiectivele si sa se autodepaseasca!Alexandra face parte din lotul de 11 sportivi romani care vor participa la Campionatul European de Natatie de la ... citeste toata stirea