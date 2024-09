Sportivi din 15 tari, la Rasnov, in weekend, la Cupa Mondiala de vara la sarituri cu schiurile

Cei mai buni saritori cu schiurile din lume vor concura la Rasnov, in weekendul urmator, la Cupa Mondiala de Vara - Grand Prix de sarituri cu schiurile, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES."Romania devine in acest weekend capitala internationala a sariturilor cu schiurile. Cei mai buni sportivi din 15 tari se aduna pe trambulina din Valea Carbunarii pentru a concura in cadrul Cupei Mondiale de Vara - Grand Prix de sarituri cu schiurile. Evenimentul, care va avea loc la Complexul Olimpic ... citește toată știrea