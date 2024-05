Sportivii brasoveni, rezultate foarte bune la Campionatul National U23

Zilele trecute s-a desfasurat Campionatul National U23 de sabie, in zilele de 9 si 10 mai concurand fetele, iar in 11-12 mai, baietii, cu rezultate foarte bune pentru sportivii brasoveni. 54 de sportivi si 9 echipe au luat parte la competitia masculina, iar la fete au concurat 50 de sportive si 13 echipe.Vlad Covaliu (CS Dinamo Bucuresti) a castigat titlul national, dupa ce l-a intrecut in finala concursului pe Alexandru Zmau (CSA Steaua Bucuresti), cu 15-13, dupa un meci intens.Un alt ... citește toată știrea