Sportivii rusi au inceput sa protesteze contra razboiului

Jucatoarea australiana de tenis Daria Saville - foto - (fosta Gavrilova), afirma ca nu se mai poate intoarce in Rusia, tara sa natala, dupa ce a protestat impotriva interventiei militare din Ucraina. Saville, in varsta de 28 ani, s-a imbracat in galben si albastru, culorile Ucrainei, in luna martie la Indian Wells, si l-a indemnat pe Vladimir Putin sa opreasca razboiul, cerand totodata ca armata rusa sa se intoarca acasa, intr-o postare pe retelele de socializare.Acum, Daria Saville a ajuns in ... citeste toata stirea