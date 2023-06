Sportul cu cea mai mare ascensiune din intreaga lume, in ultimii ani, prinde tot mai mult in Romania, dar si in orasul nostru. Daca la finalul anului trecut, atunci cand a fost inaugurat Padel Palace, primul centru de padel din Brasov, comunitatea locala numara 60 de jucatori, in nici jumatate de an a ajuns la 170.Dupa o etapa inaugurala, la Bucuresti, o noua runda din "Circuitul Profesionist de Padel" va avea loc in orasul de sub Tampa, de vineri pana duminica, la categoriile Divizia I, ... citeste toata stirea