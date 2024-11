Spre 3-0 la "masa verde"

Meciul dintre nationala de fotbal a Romaniei si Kosovo a fost abandonat la scorul de 0-0, vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa C2 din Liga Natiunilor, dupa ce echipa oaspete s-a retras de pe teren in min. 90+5. Meciul, care a fost la cateva zeci de secunde de a se incheia natural, dupa timpul suplimentar acordat de arbitru, s-a incheiat grotesc, cu echipa Kosovo parasind terenul fara un motiv plauzibil, in ciuda incercarilor arbitrului de a-i determina pe jucatorii oaspeti ... citește toată știrea