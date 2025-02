SR a ajuns la sapte noutati in lot

Dupa brasovenii Florin Iacob si David Sala, SR a mai efectuat cinci transferuri. Echipa de pe podiumul Seriei a 6-a a Ligii a 3-a i-a imprumutat de la Petrolul Ploiesti pe David Ilie si Juan Patrascu.David Ilie este un atacant in varsta de 20 de ani, cu 3 aparitii in Superliga in acest sezon si 2 meciuri in Cupa Romaniei, noteaza Radio Romania Brasov. Juan Patrascu este fundas si in acest sezon a evoluat pentru echipa secunda a Petrolului, fiind monitorizat de stafful primei echipe. ... citește toată știrea