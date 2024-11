SR a invins Kids Tampa, Zarnesti a administrat prima infrangere liderului

SR a castigat duelul brasovean cu Kids Tampa, 4-2 (3-1), in prima etapa din returul sezonului regulat al Ligii a 3-a. Potrivit Radio Romania Brasov, elevii lui Liviu Nicolae au inceput excelent si au marcat de trei ori in mai putin de un sfert de ora, prin Marius Savu, Cenk Firat si Brian Lemac. Oaspetii au redus din diferenta cu penaltiul transformat de Nicolas Antone, pentru 3-1, iar dupa pauza au dominat jocul. Baila a intervenit salvator in doua randuri pentru gazde, iar finalul de meci a ... citește toată știrea