SR a pierdut in fata Chindiei, doi jucatori noi in lotul "galben-negrilor"

SR Brasov a suferit prima infrangere din aceasta iarna, in meciul amical disputat in deplasare cu echipa de liga secunda Chindia Targoviste, scor 5-0.Dambovitenii pregatiti de italianul Diego Longo s-au impus cu golurile marcate de Robert Moldoveanu, Iustin Cristea, Ante Zivkovic o dubla si Ursu. In partidele de verificare din aceasta iarna, elevii lui Rares Forika s-au impus cu 4-0 contra FC Brasov U19, cu 3-1 in fata celor de la CSM Codlea si 2-1 cu FC Voluntari U19.In urmatorul test