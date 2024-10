SR a pierdut in fata liderului, remiza intre Zarnesti si Rasnov

SR Brasov a fost invinsa de CSO Baicoi, scor 1-2 (0-2), sambata, pe Stadionul Tineretului, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga a 3-a. Prahovenii, lideri in Seria a 6-a, au intrat cu avantaj de doua goluri la pauza, dupa autogolul lui Sezer (12) si reusita lui Stoica (33), iar "stegarii" au punctat abia in prelungirile partidei, prin Lemac. Astfel, trupa lui Liviu Nicolae termina turul pe a treia treapta a podiumului.Tot sambata, Olimpic Zarnesti si Olimpic Cetate Rasnov au incheiat ... citește toată știrea