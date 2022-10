SR a reusit o noua victorie in judet, 2-0 la Zarnesti

Trei victorii pentru echipele brasovene din Liga a 3-a, in etapa a sasea. Astfel, tinand cont ca doua dintre ele s-au aflat in duel direct, cele noua puncte inseamna maxim din ceea ce puteau obtine in aceasta runda.SR Brasov (foto sus) a castigat un nou joc in deplasare, in judet, dupa cel de acum o saptamana, de la Rasnov. Baietii lui Florin Dirvareanu si Laurian Paun au invins cu 2-0 pe Olimpic Zarnesti, pe Stadionul Celuloza, prin golurile semnate de Ion (4) si Savu (68). "Galben-negrii" ... citeste toata stirea