SR a "smuls" o remiza la Odorheiu Secuiesc, Kids Tampa a trecut cu 8-0 de Zarnesti

SR Brasov a obtinut un punct important, vineri, in deplasarea de la Odorheiu Secuiesc. Baietii lui Liviu Nicolae au terminat la egalitate, scor 1-1 derbyul etapei a 11-a din Seria a 6-a a Ligii a 3-a. Harghitenii au deschis scorul prin Gergely Botond, dupa un corner executat de Simo Csongor (26). Apoi, Raul Gavirlita a ratat sansa desprinderii in minutul 35, cand atacantul brasovean a ratat un penalty. "Stegarii" au reusit sa inscrie in prelungiri, prin Alex Ciocalteu, din lovitura libera.