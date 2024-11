SR are derby la Odorhei, Kids Tampa - Zarnesti se joaca pe ICIM

ACS Kids Tampa si Olimpic Zarnesti se vor intalni vineri, de la ora 14.00, pe Stadionul ICIM. Duelul brasovean al weekendului conteaza pentru etapa cu numarul 11 din Liga a 3-a. "Ursii" se afla pe locul noua in Seria a 6-a, cu 8 puncte, in timp ce zarnestenii stau ceva mai bine in clasament, locul cinci, cu 15 puncte.Pe treapta a treia a podiumului, cu 19 puncte, SR Brasov va evolua in deplasare la Odorheiu Secuiesc, contra unei formatii aflate pe locul doi, cu 20 de puncte. ... citește toată știrea