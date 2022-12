In etapa a 15-a a Ligii a 3-a la fotbal astazi a fost programat, pe Stadionul Tineretului, meciul dintre SR Brasov si Olimpic Zarnesti. Aceasta a fost ultima confruntare din 2022 pentru ambele formatii.SR Brasov a castigat cu 2-1 un meci foarte spectaculos, cu multe faze de poarta. Pentru galben-negrii a marcat Mihai Ion, in minutele 8 si 10. Golul zarnestenilor a venit pe final, in minutul ... citeste toata stirea