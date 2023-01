SR Brasov, veste excelenta la finalul lui 2022

SR Brasov a avut parte de un final de an cu o veste extrem de buna, Tribunalul Brasov respingand cererea lui Nicu Badea, care solicita dizolvarea si lichidarea gruparii din Liga a 3-a."Va reamintim ca, la inceputul anului 2021, Nicu Badea a dat in judecata SR Brasov pentru a recupera cei 50.000 lei cu care imprumutase clubul in vara anului 2018, in timpul mandatului de presedinte al lui Vasile Dochita. Judecatoria Brasov a admis pe 25 mai 2022 cererea lui Nicu Badea de dizolvare a SR Brasov, ... citeste toata stirea