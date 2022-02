ACS Kids Tampa Brasov a pierdut, cu 1-3, in fata celor de la ACS Prejmer, intr-un meci amical disputat sambata, in deplasare. Golul "alb-albastrilor" a fost marcat de Spataru. Partida contra prejmerenilor a fost folosita de catre antrenorii "ursilor", Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc, pentru a testa mai multi jucatori nascuti in anii 2005 si 2006 din propria academie."Nu scorul a fost obiectivul la acest joc, ... citeste toata stirea