SR continua forma buna, s-a impus cu 3-0 la Rasnov

SR Brasov isi continua forma buna, s-a impus si in derby-ul judetean din etapa a 8-a a Ligii a 3-a, 3-0, sambata, pe terenul lui Olimpic Cetate Rasnov. Golurile victoriei "stegarilor" au fost marcate dupa pauza, de Lemac (53), Ciocalteu (67) si Sergiu Mihai (89). Acesta a fost a patra victorie consecutiva pentru echipa antrenata de Liviu Nicolae care se mentine pe locul trei in Seria a 6-a. "Galben-negrii" au 16 puncte si sunt la doua puncte in spatele liderului CSO Baicoi. Cele doua echipe se ... citește toată știrea