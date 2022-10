SR "deschide" runda in C5, la Targu Secuiesc

SR Brasov va juca primul meci al etapei a opta din Liga a 3-a, in Seria 5, sambata, de la ora 11.00, pe terenul lui KSE Targu Secuiesc. Linistiti, pe o pozitie de playoff, "galben-negrii" lui Florin Dirvareanu si Laurian Paun (locul 4, 10 puncte), intalnesc o echipa intr-o situatie mult mai grea. Covasnenii sunt pe pozitia a noua, penultima in C5, cu cinci puncte si cauta sa iasa din zona locurilor retrogradabile.Tot "afara" joaca in aceasta runda si Olimpic Cetate Rasnov, locul 3, cu 11 ... citeste toata stirea