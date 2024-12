SR, doar un punct cu CS Gheorgheni. Egal si intre Ciucas si Kids Tampa, victorie pentru rasnoveni, infrangere pentru zarnesteni

SR Brasov nu a reusit sa o invinga pe CS Gheorgheni, in meciul din etapa a 14-a a Ligii a 3-a. Scorul partidei de pe "Tineretului" a fost 1-1 (0-1). Harghitenii lui Ferencz Bajko au condus cu 1-0 gratie golului marcat de Suto Zalan in minutul 17. Brasovenii au reusit sa evite infrangerea in prelungiri cand Brian Lemac a transformat un penalty obtinut de Stefan Rachisan.Olimpic Cetate Rasnov a obtinut o victorie pe teren propriu, 4-2 cu Tricolorul Breaza. Pentru echipa lui Petre Lucian au ... citește toată știrea