SR, esec la limita la Odorheiu Secuiesc

SR Brasov a pierdut primul meci din playoff-ul Ligii a 3-a. "Stegarii"au fost invinsi, in deplasare, de AFC Odorheiu Secuiesc, scor 1-0. Golul victoriei harghitenilor a fost marcat de Szilard Balogh in minutul 70. Celalalt meci din prima etapa a playoff-ului Seriei a 6-a a fost CSO Baicoi - CSO Plopeni, gazdele impunandu-se cu 1-0. Astfel, SR ocupa pozitia a treia, la trei puncte in urma celor de la Baicoi si Odorheiu Secuiesc.In playout, echipele brasovene au inceput cu dreptul. Olimpic ... citește toată știrea