SR, invinsa de liderul C5

SR Brasov a pierdut primul joc oficial din 2022, 2-0 (2-0) in deplasare la AFC Odorheiu Secuiesc, in etapa a 16-a din Liga a 3-a. Dupa un debut echilibrat de meci, Merdariu a marcat pentru gazde (27), cu o lovitura de cap, in urma unei lovituri libere, iar Pop a majorat diferenta (35) cu un sut plasat, de la marginea careului. In minutul 68, Robert Elek a vazut cartonasul rosu dupa ce a protestat indelung, din cauza unei decizii a arbitrului partidei.Elevii lui Sorin Coraiu ramane pe locul 8 ... citeste toata stirea