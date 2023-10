Etapa a noua din Liga a 3-a, ultima din turul sezonului regulat, programeaza duelul dintre SR Brasov si Kids Tampa. Partida va avea loc sambata, de la ora 15.00, pe Stadionul "Tineretului" si gaseste trupa lui Ionel Parvu pe ultimul loc in Seria a 5-a, fara punct, in timp ce formatia pregatita de Liviu Negoita este pe pozitia a sasea, cu 12 puncte. Va fi, cu siguranta, un joc care va fi abordat cu mult orgoliu, tinand cont ca la fel s-a intamplat ori de cate ori s-au aflat fata in fata ... citeste toata stirea