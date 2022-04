SR - Plopeni, meci de totul sau nimic

SR Brasov primeste vizita lui CSO Plopeni, sambata, de la ora 14.00, pe Stadionul Tineretului. Partida va conta pentru etapa a doua din playout-ul Ligii a 3-a si miza ei este una foarte importanta. Cu 16 puncte, SR-ul ocupa unul dintre cele doua locuri direct retrogradabile, iar prahovenii sunt exact un loc "mai sus", cu 20 de puncte. In cazul unui succes, elevii lui Sorin Coraiu ar tine aproape, practic, adversarul direct in lupta pentru salvare. In sezonul regulat, Plopeniul s-a impus acasa ... citeste toata stirea