Ne aflam la jumatatea playoff-ului Ligii a 3-a, runda cu numarul cinci urmand a le aduce fata in fata, in weekend, pe SR Brasov (locul 3, 33 puncte) si Olimpic Cetate Rasnov (locul 4, 32 puncte). Partida va avea loc sambata, de la ora 17.00, pe Stadionul Tineretului. Cum cele doua formatii brasovene se afla la cinci, respectiv la sase puncte de locul doi, e greu de crezut ca cine pierde in acest final de saptamana mai poate apoi spera la barajele de promovare. Iar un egal n-ar fi de folos ... citeste toata stirea