SR-Rasnov si Zarnesti-Tarlungeni, in penultima etapa din C6

Weekendul aduce doua dueluri brasovene in Liga a 3-a. SR Brasov - Olimpic Cetate Rasnov se va disputa sambata, de la ora 14.00, pe Stadionul Tineretului, in etapa a 17-a penultima din sezonul regulat, in Seria a 6-a. Cu 31 de puncte, "stegarii" sunt deja calificati in playoff, insa lupta pentru o pozitie cat mai buna la startului celei de-a doua parti a campionatului. Rasnovenii sunt pe locul sapte, cu 20 de puncte.De la aceeasi ora se va juca meciul dintre Olimpic ... citește toată știrea