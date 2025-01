SR s-a reunit sub comanda lui Ioan Naghi

Cu schimbari la nivel de conducere in pauza competitionala de iarna, SR Brasov s-a reunit, la inceputul acestei saptamani. "Stegarii" au efectuat primul antrenament din acest an sub comanda directorului tehnic Ioan Naghi, la baza sportiva "Carpati". Desi se afla in continuare sub contract cu echipa brasoveana, antrenorul Liviu Nicolae nu a fost prezent si probabil nu va mai conduce echipa in partea a doua a stagiunii.Potrivit Radio Romania Brasov, de la reunire a lipsit Brian Lemac, ... citește toată știrea