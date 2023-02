SR si Zarnesti, infrangeri cu echipe din Liga a 4-a

Doua dintre echipele brasovene din Liga a 3-a, SR si Olimpic Zarnesti, au pierdut partidele amicale disputate la mijlocul acestei saptamani.Pe un teren sintetic din comuna argeseana Dragoslavele, "galben-negrii" au fost invinsi cu 2-1 (0-0) de catre Aro Muscelul Campulung Muscel. Lider in Liga a 4-a, judetul Arges, adversarul trupei lui Ionel Parvu este unul cu ambitii mari, in aceasta iarna transferandu-i pe Florin Costea si Simon Mazarache, ambii jucatori cu ani buni in prima liga. In ... citeste toata stirea