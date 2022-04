SR, start perfect in playout

SR Brasov (foto sus) a inceput playout-ul Ligii a 3-a in forta, impunandu-se in deplasare pe terenul liderului CS Blejoi cu scorul de 3-1. Golurile echipei antrenate de Sorin Coraiu au fost marcate de Robert Elek (2) si un autogol al gazdelor, din centrarea lui Vlad Olteanu. Pentru prahoveni a inscris Lambru (40). In etapa urmatoare, SR-ul va primi vizita lui CSO Plopeni.In schimb, Kids Tampa Brasov (foto jos) a pierdut meciul cu KSE Targu Secuiesc, pe terenul covasnenilor, scor 3-0. Elevii ... citeste toata stirea