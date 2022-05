SR, succes pe final cu Targu Secuiesc, la doar un punct de salvare

SR Brasov (foto sus) s-a impus cu scorul de 1-0 in fata celor de la KSE Targu Secuiesc, in etapa a 8-a din playout-ul Ligii a 3-a. In minutul 89, Rachisan a fost faultat in careu de Pakucs, iar Vlad Olteanu a transformat lovitura de pedeapsa si a adus o victorie foarte importanta in lupta pentru salvarea de la retrogradare.Mai ales in contextul in care ACS Kids Tampa a castigat jocul cu CSO Plopeni, scor 1-0.Plaiasu, jucator nascut in 2006, a marcat unicul gol al partidei, in minutul 18, ... citeste toata stirea