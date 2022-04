SR-ul a castigat la Targu Secuiesc si continua lupta pentru salvare

SR Brasov a reusit sa obtina o victorie importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, 1-0 pe terenul lui KSE Targu Secuiesc. Unicul gol al "galben-negrilor" a fost marcat de Stefan Rachisan, in minutul 47."Am reusit impreuna sa facem o partida foarte buna cu o incarcatura dusa la extrem cred, pentru ca daca pierdeam aici eram probabil in mare parte ca si retrogradati. Consider ca am facut din punct de vedere tactic un meci foarte bun, mai ales in repriza secunda. Ma bucur enorm ca am ... citeste toata stirea