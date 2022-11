SR-ul a pierdut derby-ul cu Blejoi, Rasnovul i-a luat locul de podium

SR Brasov (foto sus0 a pierdut duelul cu CS Blejoi, 0-3 (0-0), vineri dupa amiaza, pe Stadionul Tineretului. Derby-ul etapei cu numarul 12 din Liga a 3-a, Seria a 5-a, a fost unul foarte echilibrat, timp de mai bine de o ora, pana cand Stefan Rachisan a vazut al doilea cartonas galben. Prahovenii au profitat apoi din plin de omul in plus si au marcat de trei ori, prin Lambru (75), Sandru (83 - din penalty) si Enache (90).Dupa acest joc, CS Blejoi s-a distantat in fruntea clasamentului, in ... citeste toata stirea