SR-ul a reusit sa se ridice la nivelul unei echipe bune din liga secunda

Echipele brasovene din Liga a 3-a au aratat bine in jocurile amicale disputate in acest weekend. De cel mai tare test au avut parte cei de la SR Brasov, care au pierdut la limita, scor 2-1 (1-1), in fata uneia dintre echipele bune ale Ligii a 2-a, FK Csikszereda Miercurea Ciuc. Harghitenii au deschis scorul, in meciul disputat pe Municipalul din Sfantu Gheorghe, prin Apro, cu o lovitura de cap (14). Lingurar a egalat opt minute mai tarziu, cu o executie frumoasa de la marginea careului, iar ... citeste toata stirea