SR-ul a revenit spectaculos...

SR s-a impus in derby-ul brasovean cu Kids Tampa (foto sus), din playout-ul Ligii a 3-a, scor 2-1 (0-0). Elevii lui Sorin Coraiu au intors meciul, de la 0-1, golul victoriei venind la ultima faza.Dupa o prima repriza fara goluri, "alb-albastrii" lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc au deschis scorul prin Kerekes (73). Autogolul lui Potecu a restabilit egalitatea, zece minute mai tarziu, iar Rachisan a marcat in prelungiri pentru a treia victorie in cele patru etape din playout. Succesul ... citeste toata stirea